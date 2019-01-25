В Госкомтуризма объяснили, что имели в виду под "аморальным поведением"

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Формулировка пункта об отказе в обслуживании в гостиницах из-за аморального поведения, содержащаяся в проекте приказа председателя Госкомтуризма, требовала доработки, заявили в госкомитете.
Проект приказа председателя Госкомтуризма "Об утверждении типовых правил предоставления гостиничных услуг на территории Узбекистана" опубликовали для общественного обсуждения 23 января. В нем содержался пункт о том, что субъекты предпринимательства "при наличии обоснованных подозрений на аморальное поведение посетителя (посетителей), вправе отказать в оказании гостиничных услуг, а также уведомить об этом органы внутренних дел".
"Комитет проинформирован о ряде случаев, когда граждане получали необоснованный отказ в предоставлении гостиничных услуг. Проектом приказа подразумевалось, что основанием для отказа могут служить лишь нарушения, закрепленные в Гражданском, Административном и Уголовном кодексах Узбекистана. Мы понимаем, что формулировка указанного пункта требовала доработки, в связи с чем проект был выставлен на всеобщее обсуждение и аккумуляцию предложений", - отметили в Госкомтуризма.
Обсуждение приказа продлится до 7 февраля 2019 года.