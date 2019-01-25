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Закат в Ташкенте. Вид из гостиницы Узбекистан

В Госкомтуризма объяснили, что имели в виду под "аморальным поведением"

© Flickr / Stefan
Общество
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Пункт об отказе в обслуживании в гостиницах из-за "аморального поведения" содержится в проекте приказа председателя Госкомтуризма "Об утверждении типовых правил предоставления гостиничных услуг на территории Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Формулировка пункта об отказе в обслуживании в гостиницах из-за аморального поведения, содержащаяся в проекте приказа председателя Госкомтуризма, требовала доработки, заявили в госкомитете.

Проект приказа председателя Госкомтуризма "Об утверждении типовых правил предоставления гостиничных услуг на территории Узбекистана" опубликовали для общественного обсуждения 23 января. В нем содержался пункт о том, что субъекты предпринимательства "при наличии обоснованных подозрений на аморальное поведение посетителя (посетителей), вправе отказать в оказании гостиничных услуг, а также уведомить об этом органы внутренних дел".

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CC BY 2.0 / Paul Keller / receptión
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Проект приказа был внесен для методологической помощи субъектам предпринимательства, оказывающим гостиничные услуги, а также для разъяснения отдельных пунктов постановления президента Узбекистана, устанавливающего, что "согласно законодательству, гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь".

"Комитет проинформирован о ряде случаев, когда граждане получали необоснованный отказ в предоставлении гостиничных услуг. Проектом приказа подразумевалось, что основанием для отказа могут служить лишь нарушения, закрепленные в Гражданском, Административном и Уголовном кодексах Узбекистана. Мы понимаем, что формулировка указанного пункта требовала доработки, в связи с чем проект был выставлен на всеобщее обсуждение и аккумуляцию предложений", - отметили в Госкомтуризма.

Обсуждение приказа продлится до 7 февраля 2019 года.




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