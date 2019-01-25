Российские таможенники планируют открыть представительство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik, Мария Науменко. Федеральная таможенная служба России намерена открыть представительство в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России корреспонденту Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Максим Богодвид Узбекские таможенники будут бороться с контрафактом вместе с партнерами по СНГ

"О конкретных датах речь не идет. В первую очередь сторонам предстоит сформировать нормативно-правовую базу работы представителей. На первоначальном этапе планируем направить представителей ФТС России в Узбекистан – без открытия полноценного представительства. Параллельно будем прорабатывать с узбекскими коллегами проект соглашения по открытию самого представительства", - сообщили в ФТС.

В пресс-службе уточнили, что специалистов Федеральной таможенной службы РФ могут направить в Узбекистан уже в течение этого года по распоряжению президента России Владимира Путина. А на подготовку проекта соглашения по открытию представительства может уйти два-три года.

Накануне первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции заявил, что Федеральная таможенная служба имеет представительства в 20 странах мира и планирует открыть их еще в трех государствах, в частности, в Нидерландах, Узбекистане и Азербайджане.