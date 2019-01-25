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Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России

Российские таможенники планируют открыть представительство в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Представительство Федеральной таможенной службы России, скорее всего, будет располагаться в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik, Мария Науменко. Федеральная таможенная служба России намерена открыть представительство в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России корреспонденту Sputnik Узбекистан.

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"О конкретных датах речь не идет. В первую очередь сторонам предстоит сформировать нормативно-правовую базу работы представителей. На первоначальном этапе планируем направить представителей ФТС России в Узбекистан – без открытия полноценного представительства. Параллельно будем прорабатывать с узбекскими коллегами проект соглашения по открытию самого представительства", - сообщили в ФТС.

В пресс-службе уточнили, что специалистов Федеральной таможенной службы РФ могут направить в Узбекистан уже в течение этого года по распоряжению президента России Владимира Путина. А на подготовку проекта соглашения по открытию представительства может уйти два-три года. 

Накануне первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции заявил, что Федеральная таможенная служба имеет представительства в 20 странах мира и планирует открыть их еще в трех государствах, в частности, в Нидерландах, Узбекистане и Азербайджане.

Теги:
Таможенная служба РФ, Ташкент, Россия



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