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Узбекский плов

В Узбекистане подсчитали людей с избыточным весом – результаты поражают

Sputnik
Общество
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Население республики употребляет мало овощей и фруктов. Напротив, в рационе граждан много жирной пищи, поэтому в Узбекистане самый высокий уровень смертности из-за пищи.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.  В результате малоподвижности и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет излишний вес.

 Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"В результате малоподвижности и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет излишний вес, в составе крови у 46% людей уровень холестерина выше нормы, а у 31%— высокое артериальное давление", - указали в Минздраве.

Приготовление плова
YANA DLUGY / AFP
Названы страны с опасным для жизни питанием – место Узбекистана в списке пугает

Также, согласно данным, 78% смертей за год приходятся на долю неинфекционных заболеваний.

Такие цифры зафиксированы несмотря на то, что в Узбекистане выращивается много плодоовощных продуктов. При этом в ежедневном рационе питания населения недостаточно овощей и фруктов, заметили в ведомстве.

По данным Минздрава, в период с 25 января по 25 февраля в Ташкенте проходит акция "Сделай шаг к здоровой жизни", цель которой – повышение медицинской грамотности населения, пропаганда работы по повышению физической активности и призыв к правильному питанию и отказу от курения.

Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.




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