В Хорезме появится филиал Технологического университета Малайзии

По мнению ректора малайзийского вуза, налаживание сотрудничества между вузами двух стран имеет большой потенциал.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Хорезмской области в ближайшем будущем планируется открыть филиал Технологического университета Малайзии, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам визита делегации Хорезмской области во главе с хокимом Фархадом Эрмановым в Малайзию и переговоров с руководством Технологического университета Малайзии (Universiti Teknologi Malaysia – UTM).

По итогам встречи была достигнута принципиальная договоренность о разработке "дорожной карты" по сотрудничеству между хокимиятом Хорезмской области и Технологическим университетом Малайзии в сфере повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и обмена студентами.

Также было подписано соглашение между хокимиятом Хорезмской области и UTM о внедрении программ бакалавриата и магистратуры малазийского вуза по направлениям инжиниринг, информационные технологии, фундаментальные науки и менеджмент по модели франчайзинга на базе соответствующего вуза Хорезмской области с последующим открытием филиала UTM.

По мнению ректора малайзийского вуза, налаживание сотрудничества между вузами двух стран имеет большой потенциал и в обозримом будущем малазийская сторона готова расширить спектр данного взаимодействия путем увеличения списка подготавливаемых специалистов на узбекско-малазийском факультете.