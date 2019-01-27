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Сибирский федеральный университет ждет абитуриентов из СНГ

Открыт набор в Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана

© Sputnik / Сибирский федеральный университет
Общество
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Кандидатам, изъявившие желание участвовать в отборе, могут обращаться с заявлением в период с 1 февраля по 15 апреля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Начинается набор и прием заявлений у кандидатов, желающих участвовать в конкурсе для поступления в 1-й Ташкентский академический лицей при МВД Республики Узбекистан, сообщает ГУВД Ташкента.

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Согласно сообщению, на учебу в 1-й Ташкентский академический лицей при МВД Республики Узбекистан принимаются кандидаты, заканчивающие 9-й класс общеобразовательного учреждения, имеющие постоянную прописку в столице, признанные годными к учебе по состоянию здоровья, прошедшие предварительный, специально-профессиональный отбор и тестирование.

Кандидатам, изъявившие желание участвовать в отборе, могут обращаться с заявлением в период с 1 февраля по 15 апреля 2019 года в комиссию по проведению предварительного отбора, организованную в Управлении кадров ГУВД города Ташкента. Управление кадров расположено по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Саид Барака, дом № 7.




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