Несколько районов в Ташкенте оставят без воды, отопления и газа

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В трех районах Ташкента, относящихся к TЦ-6, в понедельник, 28 января, будет приостановлено газо- и теплоснабжение (отопление и горячая вода). Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Временное отключение связано с инженерно-коммуникационными работами при строительстве дорожной развязки возле бывшего завода ТАПОиЧ.

Отключение горячей воды и отопления коснется трех районов:

- Мирабадского и Сергелийского (массивы Куйлюк (5,6,7), Янгизамон, Бехтерева-Сарикульская, ул.Алимбекова, Фитрат и городок Общества слепых).

- Яшнабадского района (массив Куйлюк-обводная, ул. Мумтоз, Оханграбо).

Отключение газоснабжения затронет только Яшнабадский район столицы.