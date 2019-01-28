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Церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище Ташкента в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Второй дом ленинградских детей: в Ташкенте отметили юбилей снятия блокады

Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане
Общество
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В церемонии участвовали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители Россотрудничества и ветеранских организаций, дети блокадников.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте в понедельник возложили цветы к Вечному огню по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает РИА Новости.

В церемонии участвовали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в республике Виктор Шулика, сотрудники других российских загранучреждений, ветеранских организаций Узбекистана, дети блокадников и представители общественности и СМИ.

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в память 75-летия снятия блокады Ленинграда
Посольство России в Узбекистане
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в память 75-летия снятия блокады Ленинграда

На территории мемориального комплекса также находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат республики, воевавших под Ленинградом.

В Российском центре науки и культуры в Ташкенте также прошел круглый стол, приуроченный к этой дате.

"Узбекистан в годы войны стал вторым домом для сотен тысяч человек, сюда же было эвакуировано большое количество детей из блокадного Ленинграда", - сообщил РИА Новости Шулика.

Он отметил, что необходимо сохранять память о тех трагических днях и совместной борьбе народов против фашизма.

Возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском кладбище в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Никто не забыт: жители Ташкента вспоминают жертв блокады Ленинграда
Сейчас в Узбекистане проживают 36 бывших ленинградских блокадников. По данным общественного фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллионов жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. Сейчас в республике проживают около 1,1 тысячи участников войны и порядка 40 тысяч тружеников тыла.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.




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