Второй дом ленинградских детей: в Ташкенте отметили юбилей снятия блокады

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте в понедельник возложили цветы к Вечному огню по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает РИА Новости.
В церемонии участвовали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в республике Виктор Шулика, сотрудники других российских загранучреждений, ветеранских организаций Узбекистана, дети блокадников и представители общественности и СМИ.
На территории мемориального комплекса также находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат республики, воевавших под Ленинградом.
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте также прошел круглый стол, приуроченный к этой дате.
"Узбекистан в годы войны стал вторым домом для сотен тысяч человек, сюда же было эвакуировано большое количество детей из блокадного Ленинграда", - сообщил РИА Новости Шулика.
Он отметил, что необходимо сохранять память о тех трагических днях и совместной борьбе народов против фашизма.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.