В Ургенче откроется новый центр медицинской косметологии

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ургенче откроется узбекско-малайзийский совместный центр медицинской косметологии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана после визита делегации Хорезмской области во главе с хокимом Фарходом Эрмановым в Малайзию.
Ранее сообщалось, что Национальная палата инновационного здравоохранения подписала Меморандум о сотрудничестве с корейским фондом Gold Dream Foundation, предусматривающий создание медицинского кластера в Наманганской области. В его состав войдут медицинская клиника, Центр по подготовке и переобучению медицинских специалистов и завод по производству фармацевтических препаратов, соответствующих международным стандартам.