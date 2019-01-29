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Косметолог во время работы

В Ургенче откроется новый центр медицинской косметологии

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита делегации Узбекистана в Малайзию.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ургенче откроется узбекско-малайзийский совместный центр медицинской косметологии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана после визита делегации Хорезмской области во главе с хокимом Фарходом Эрмановым в Малайзию.

Косметолог во время работы
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Также представители Узбекистана договорились с компанией IdealHealthcare об организации экспортоориентированного производства медицинских изделий, а с Alpha International Training & Consultancy — о создании центра по оказанию медицинских и консультационных услуг в Хорезмской области.

Ранее сообщалось, что Национальная палата инновационного здравоохранения подписала Меморандум о сотрудничестве с корейским фондом Gold Dream Foundation, предусматривающий создание медицинского кластера в Наманганской области. В его состав войдут медицинская клиника, Центр по подготовке и переобучению медицинских специалистов и завод по производству фармацевтических препаратов, соответствующих международным стандартам.

Теги:
Инновации, Малайзия



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