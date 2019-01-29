Сотрудники ГУВД Ташкента проверили перекресток после жалоб в соцсетях

В интернете распространились фотографии ДТП на пересечении улиц Усто Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе Ташкента, в котором пострадал один человек.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. После распространившихся в соцсетях претензий к качеству дорожной инфраструктуры на пересечении улиц Усто Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе Ташкента сотрудники ГУВД изучили этот участок и приняли меры, сообщила пресс-служба.

Ранее в интернете распространилось фото дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на этом участке 26 января. Столкнулись автомобили Spark и Nexia, водитель которой в результате получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причина ДТП устанавливается. Многие пользователи соцсетей в комментариях высказывали претензии к состоянию дорожной инфраструктуры.

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Сотрудники ГУВД Ташкента изучили качество покрытия на этом участке и направили Департаменту по монтажу технических средств регулирования дорожного движения при хокимияте Ташкента письменные предписания на изменение режима работы действующего на перекрестке светофора и установку дополнительных светофоров для транспортных средств и пешеходов.

В ГУВД напомнили, что по всем вопросам, касающимся состояния дорожных знаков, указателей, светофоров и разметки, водители могут обращаться в диспетчерскую службу Департамента по монтажу технических средств регулирования дорожного движения хокимията Ташкента. По вопросам состояния дорожного покрытия и дорожных сооружений можно обратиться в главное управление благоустройства при хокимияте Ташкента.