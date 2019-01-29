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"Почетный гражданин": кому и за что дадут это звание в Узбекистане

© Sputnik / Тигран Меграбян
Общество
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Звание "Почетный гражданин" будет присваиваться иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом звание не является государственной наградой и основанием для получения гражданства.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления кабинета министров "Об учреждении звания "Почетный гражданин".

В документе говорится, что звание "Почетный гражданин" является формой поощрения иностранных граждан и лиц без гражданства, выражением признательности и благодарности за выдающиеся заслуги перед Республикой Узбекистан.

При этом звание не является государственной наградой и основанием для получения гражданства.

Основанием для присвоения звания являются:

- большой вклад в развитие экономики, науки, культуры и искусства, образования, здравоохранения и социальной сферы;

- большой личный вклад в сохранение духовно-культурного наследия узбекского народа и за благотворительную деятельность;

- большой общественно признанный вклад в повышение имиджа Узбекистана в мире;

- инвестирование в размере не менее 40 000 МРЗП в виде приобретения акций и долей хозяйственных обществ, а также создание иностранного предприятия на территории Узбекистана.




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