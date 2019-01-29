UzAirways увеличивает частоту рейсов из Ташкента на Юг России

Теперь рейсы будут выполняться по воскресеньям и вторникам.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" со 2 апреля увеличивает частоту прямых рейсов по маршруту Ташкент - Минеральные Воды.

Как сообщает пресс-служба НАК, полеты будут совершаться два раза в неделю. Полеты, кроме воскресенья, будут также выполняться по вторникам.

"Узбекские авиалинии", монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству.

По данным авиакомпании, в настоящий момент "Узбекские авиалинии" осуществляют еженедельно 98 рейсов (включая соглашения код-шеринга) в 18 городов России, также выполняют авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии и шесть городов СНГ.

В UzAirways рассказали, куда полетят узбекистанцы зимой >>>