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Узбекистан и Таджикистан договорились о производстве целебных трав

© Sputnik / Наталья Айриян
Общество
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Стороны планируют наладить поставку более 76 наименований целебных чаев, масел, бальзамов, целебного мыла и зубной пасты.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Компании Таджикистана и Узбекистана — "Мехри гиёх" и "Мехригио" — подписали договор о сотрудничестве по изготовлению целебных трав и чаев, сообщает агентство "Ховар"

Как рассказал генеральный директор "Мехри гиёх" Муллозухур Тохири, стороны наладят поставку более 76 наименований целебных чаев, масел, бальзамов, целебного мыла и зубной пасты. Кроме того, компании собираются организовать совместное производство новой целебной продукции.

Тохири также отметил, что коллеги из Узбекистана помогут развивать в Таджикистане плантации по выращиванию целебных трав. 

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Теги:
Таджикистан, здоровье, травы



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