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В узбекских мечетях впервые прошли проповеди с сурдопереводом

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Проект для глухонемых хотят запустить в мечетях по всей республике.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В узбекских мечетях впервые прошли проповеди, сопровождаемые сурдопереводом. Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.

Ташкентский центр культуры для глухонемых
Пресс-служба президента Узбекистана
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Тексты пятничных проповедей транслировали сурдопереводчики в прямом эфире.

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Теперь рядом с мечетями, в которых есть необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, будут установлены специальные знаки.

На днях сурдопереводы впервые были осуществлены в мечети Шейха Зайниддина в Ташкенте, Центральной мечети Чирчика и мечети Ходжи Исхака Вали в Самаркандской области.

Теги:
проповедь, Мечеть, Узбекистан, глухонемые



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