В Ташкенте начались рейды по выявлению не оплативших штраф водителей

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента вместе с представителями Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана сегодня начали выявлять водителей, которые не оплатили в установленный срок штраф за нарушение Правил дорожного движения.
Если автомобилист в течение шестидесяти дней не оплатил штраф, его транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении наказания. Мера предусмотрена статьей 291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ("Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств").
Ранее сообщалось, что за прошлый год административными судами было больше всего рассмотрено дел о превышении водителями скоростных ограничений и управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.
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