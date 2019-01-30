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Комплекс автофиксации нарушений ПДД

В Ташкенте начались рейды по выявлению не оплативших штраф водителей

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Транспортные средства водителей, не оплативших в срок штраф за нарушение Правил дорожного движения, помещают на штрафную стоянку.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента вместе с представителями Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана сегодня начали выявлять водителей, которые не оплатили в установленный срок штраф за нарушение Правил дорожного движения.

Если автомобилист в течение шестидесяти дней не оплатил штраф, его транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении наказания. Мера предусмотрена статьей 291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ("Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств"). 

Ранее сообщалось, что за прошлый год административными судами было больше всего рассмотрено дел о превышении водителями скоростных ограничений и управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Теги:
штраф, ГУВД Ташкента



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