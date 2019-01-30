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Шавкат Мирзиёев 30 января возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тридцатого января в Узбекистане отмечают день рождения первого главы республики Ислама Каримова.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Мирзиёев сегодня также отправился Самарканд, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных Исламу Каримову.

В соответствии с постановлением узбекского лидера "Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова" от 25 января 2017 года день рождения первого президента - 30 января - ежегодно широко отмечается в стране.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ислам Каримов, Ташкент, Узбекистан



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