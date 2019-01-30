В Самарканде организовали поминальный плов в честь Ислама Каримова

В Узбекистане проходят памятные мероприятия в честь дня рождения первого президента страны Ислама Каримова.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр в Самарканде и почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщили в пресс-службе главы государства. Были прочитаны суры из Корана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев принял участие в мероприятии в связи с днем рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова

"Затем в Комплексе форумов города Самарканда был подан поминальный плов. В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, аксакалы, молодежь", — говорится в публикации.

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Самарканд — родной город Ислама Каримова. Первый президент уделял много внимания его всестороннему развитию.

"Здесь осуществлена масштабная созидательная работа в связи с 660-летием со дня рождения Сахибкирана Амира Темура и 600-летием со дня рождения Мирзо Улугбека. В 2007 году под эгидой ЮНЕСКО был широко отмечен 2750-летний юбилей Самарканда. Благоустроены мавзолеи Имама Бухари, Бурханиддина Маргинони, Абу Мансура Мотуриди, комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и другие исторические памятники. Возведены десятки современных сооружений, аллей и фонтанов", — напомнили в пресс-службе.

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В последние годы этот ряд достопримечательных мест и центров духовности пополнили мавзолей Ислама Каримова и памятник в его честь.