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Проект автобусной остановки в Ташкенте

За лучший проект ташкентских остановок обещают миллионы

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Ташкентские остановки, расположенные как в исторической части города, так и в массивах с многоэтажной и индивидуальной застройкой, хотят оформить в едином стиле.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента объявил конкурс на создание концепции остановок общественного транспорта города.

Партнерами конкурса выступили Общественный совет при хокимияте Ташкента и компания First Developing Group.

Дизайнеры, архитекторы, конструкторы, специалисты по урбанистике и все желающие могут прислать свои работы на электронный адрес ostanovka.transport@gmail.com до 15 февраля 2019 года.

В Ташкенте должен появиться единый образ и стандарт для остановок, расположенных как в местах с большим пассажиропотоком, так и в исторической части города, в массивах с многоэтажной и индивидуальной застройкой.

Призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов сумов.




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