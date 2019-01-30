Травле в школах Узбекистана намерены противопоставить позитивную психологию

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Американский эксперт-психолог Лори А. Вульф обучит специалистов из Узбекистана методам позитивной психологии, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования. Ожидается, что эти знания помогут бороться с травлей ("буллингом") в школах республики.

"Данная инициатива будет первым шагом на пути к расширению программы школьной психологии, — говорится в публикации. — В течение пяти месяцев она (Лори А. Вульф. — Прим. ред.) будет обучать специалистов из Узбекистана выявлять признаки эмоциональной изоляции и депрессии у детей, предоставлять общую помощь в управлении стрессом и содействовать школьному педагогическому составу в борьбе с синдромом профессионального "выгорания".

Как отметили в пресс-службе министерства, Лори А. Вульф — специалист в области позитивной психологии, автор научных публикаций и профессиональных презентаций. Она имеет богатый опыт преподавания психологии в различных учебных заведениях США.

На начальном этапе в проекте будут задействованы четыре столичные школы, в них пройдет цикл тренингов. Если пилотная программа даст положительные результаты, метод позитивной психологии будет внедрен в программу обучения психологов и педагогов центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников системы народного образования.

Пресс-служба Министерства народного образования В Узбекистане разработают пособие для борьбы с травлей в школах

Ранее замминистра народного образования Узбекистана Атабек Назиров и глава представительства ЮНЕСКО Пилара Альварез-Ласо обсудили вопросы, связанные с запуском проекта по предотвращению травли среди школьников. Его реализуют в 2019-2020 годах.

По итогам ряда мероприятий, в том числе тренингов и семинаров для психологов и учителей, будет разработано методические пособие по предотвращению травли в образовательных учреждениях. В нем будут собраны рекомендации по эффективному решению конфликтов и тому, как прививать детям лидерские качества.