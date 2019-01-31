ГУВД Ташкента опровергло сообщение об избиении обвиняемого

Ранее в интернете появилась публикация, автор которой утверждает, что "подозреваемый в краже 150 тысяч долларов подвергается пыткам".

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В ГУВД столицы опровергли обвинения в пытках мужчины, который, как считают сотрудники правоохранительных органов, причастен к похищению 150 тысяч долларов.

"В сети Интернет появилась публикация, автор которой утверждает, что "подозреваемый в краже 150 тысяч долларов подвергается пыткам". При этом указывается, что об этом автору публикации сообщила мать ранее дважды судимого 27-летнего Комила Г., обвиняемого в преступлении, предусмотренном статьей 169 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — говорится в публикации.

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Изложенные сведения не соответствуют действительности, заявили в ГУВД и уточнили, что мужчина получил "незначительные телесные повреждения" в день задержания: упал, когда пытался скрыться от сотрудников внутренних дел.

Помимо этого, автор материла приводит слова обвиняемого о том, что тот "не заходил в этот дом и не похищал 150 тысяч долларов". В ГУВД отметили: обвиняемый действительно лично не заходил в дом потерпевшего. Но в материалах уголовного дела по факту кражи крупной суммы денег, драгоценностей и других материальных ценностей имеются неопровержимые доказательства причастности мужчины к данному преступлению.

В частности, сотрудники органов внутренних дел установили, что Комил Г. вместе со знакомой, которая является коллегой потерпевшей и тоже проходит по уголовному делу как обвиняемая, заранее составили план совершения преступления.

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"Воспользовавшись тем, что потерпевшая оставляла на рабочем месте сумку, в которой находились ключи от дома, Гулноза похитила ключи и передала их Комилу. После того как последний изготовил дубликат, Гулноза тайно вернула ключи на место", — сообщили в пресс-службе.

Затем Комил Г. вступил в преступный сговор с ранее судимым Миродилом М., вместе с которым 5 декабря прошлого года примерно в 10:30 часов подъехал к дому потерпевшей. Миродил открыл дверь дубликатом, который изготовил Комил Г., проник в дом и похитил крупную сумму денег, драгоценности и другие материальные ценности, которые в ходе следствия были обнаружены и изъяты частями у всех троих лиц, причастных к совершению данного преступления.

Уголовное дело передано в суд.