Индонезия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и индонезийский центр сообщений по финансовым операциям и анализу подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Документ был подписан на заседании группы "Эгмонт" в Джакарте.
"Согласно данному документу, сотрудничество направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма путем обмена информацией о подозрительных финансовых операциях и лицах, их осуществляющих", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным Генпрокуратуры, к настоящему времени ведомство подписало аналогичные документы с компетентными органами 21 страны, в том числе России, США, Китая, Японии, Турции.
"Эгмонт" — международная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая свыше 130 финансовых разведок мира.
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