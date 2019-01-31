Сколько водителей-должников в Ташкенте отправили на штрафстоянку за день

Большинство водителей согласились погасить долги по штрафам за нарушение ПДД в ближайшем отделении банка, общая сумма составила более 71,5 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Только за первый день проведения на дорогах Ташкента мероприятий по выявлению водителей, вовремя не оплативших штрафы за нарушение ПДД, на штрафстоянку отправили 26 машин, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

На дорогах столицы Узбекистана 30 января инспекторы УБДД остановили 467 автотранспортных средств должников, 389 из которых оплатили штраф в ближайшем отделении банка. Всего за один день удалось собрать штрафов на более чем 71,5 млн сумов.

© Sputnik / Александр Кряжев В Ташкенте начались рейды по выявлению не оплативших штраф водителей

Напомним, сотрудники УБДД ГУВД Ташкента вместе с представителями Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана сегодня начали выявлять водителей, которые не оплатили в установленный срок штраф за нарушение Правил дорожного движения.

Если автомобилист в течение шестидесяти дней не оплатил штраф, его транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении наказания. Мера предусмотрена статьей 291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ("Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств").