Сколько водителей-должников в Ташкенте отправили на штрафстоянку за день

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Только за первый день проведения на дорогах Ташкента мероприятий по выявлению водителей, вовремя не оплативших штрафы за нарушение ПДД, на штрафстоянку отправили 26 машин, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
На дорогах столицы Узбекистана 30 января инспекторы УБДД остановили 467 автотранспортных средств должников, 389 из которых оплатили штраф в ближайшем отделении банка. Всего за один день удалось собрать штрафов на более чем 71,5 млн сумов.
Если автомобилист в течение шестидесяти дней не оплатил штраф, его транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении наказания. Мера предусмотрена статьей 291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ("Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств").