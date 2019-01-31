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Питьевая вода в каждый дом: в Джизаке строят магистральный трубопровод

CC0 / pixabay
Общество
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Президент Узбекистана поручил благоустроить каждый районный центр Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Джизаке продолжается строительство магистрального трубопровода и насосной станции для подведения в дома воды из реки Зарафшан. Об этом сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Кроме того, в регионе отремонтируют 264 километра сетей водоснабжения.

Мурадулла Мухаммадиев
© Foto : Из личного архива Мухаммадиева Мурата
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Благодаря проведенным работам чистой питьевой водой будут обеспечены жители Зарбдорского, Бахмальского, Пахтакорского, Мирзачульского, Дустликского, Галляаральского и Шараф-Рашидовского районов.

Также в 2019-2020 годах в Джизакской области планируется реализовать 586 инвестиционных проектов на 21 триллион 956 миллиардов сумов, что позволит создать свыше 22,3 тысячи рабочих мест. В их числе проекты по производству базальтового волокна и устройств для ветряной энергетики в Фаришском районе, солнечных панелей в Дустликском районе, лекарственных средств в Зааминском районе, декоративного и тонкого стекла в городе Джизаке.

Теги:
вода, пресная вода, Джизакская область, Узбекистан



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