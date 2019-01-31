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Проект благоустройства территории Национального университета Узбекистана и вузгородка

Газон и скамейки: как преобразится вузгородок в Ташкенте

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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На территории Нацуниверситета через 15 дней завершатся работы по благоустройству.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Ташкенте благоустраивают территорию Национального университета Узбекистана и вузгородка в целом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время укладываются пешеходные и велосипедные дорожки.

Проект благоустройства территории Национального университета Узбекистана и вузгородка
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Проект благоустройства территории Национального университета Узбекистана и вузгородка

Для пешеходов будет уложено 11 тысяч квадратных метров газона. Для безопасности людей на определенных участках будет ограничено движение транспорта, а для комфорта учащихся вокруг вуза поставят скамейки.

Также на территории Нацуниверситета появится автостоянка на 400 парковочных мест.

Кроме того, по проекту предусмотрен ремонт 5600 квадратных метров автодорог.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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