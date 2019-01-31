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Узбекистан хочет купить у России Як-130

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Ведутся переговоры по поводу российского учебно-боевого самолета Як-130, который Россия выбрала в качестве базового для основной и повышенной подготовки своих военных летчиков на самолеты последних поколений.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Узбекистан заинтересован в покупке у России учебно-боевых самолетов Як-130, сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, переговоры пока находятся в начальной стадии.

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Як-130 - российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39. Это первый полностью новый самолет, построенный в России после распада СССР.

Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.

Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, - 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.

 




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