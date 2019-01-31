Узбекистан хочет купить у России Як-130

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Узбекистан заинтересован в покупке у России учебно-боевых самолетов Як-130, сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, переговоры пока находятся в начальной стадии.
Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.
Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, - 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.