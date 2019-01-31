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Абитуриенты во время вступительных экзаменов

Восемь тысяч абитуриентов из Узбекистана хотят поступить на бюджет в вузы РФ

© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Общество
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Отбор на обучение в вузах РФ за счет средств федерального бюджета на 2019-2020 учебный год стартует 10-12 февраля.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Число претендентов из Узбекистана на поступление в вузы России за счет средств бюджета РФ в этом году увеличилось до 8 тысяч против 5,8 тысячи в 2018 году, сообщил журналистам в четверг глава представительства Россотрудничества в республике Виктор Шулика.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
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"В общей сложности на отборочные испытания в этом году зарегистрировалось свыше 8 тысяч претендентов. Для сравнения: в прошлом году заявки подали 5,8 тысячи человек", - сказал Шулика на круглом столе в Ташкенте.

Глава представительства Россотрудничества отметил, что уже второй год российская сторона идет навстречу пожеланиям правительства Узбекистана по отбору юношей и девушек для обучения по определенным направлениям.

"В прошлом году мы отобрали 85 человек на обучение в горнорудной отрасли", - сообщил глава представительства.

Он добавил, что между сторонами есть договоренность о подготовке в РФ специалистов для финансово-контрольных органов Узбекистана.

"В этом году мы будем отбирать 50 человек на обучение в Московском сетевом институте, который готовит специалистов сферы финансового мониторинга", - сказал Шулика.

По данным Россотрудничества, в 2018-2019 учебном году бюджетная квота для абитуриентов из Узбекистана составляла 203 места. Все они зачислены в вузы РФ после сдачи экзаменов на базе Российского центра науки и культуры в Ташкенте. Квота на 2019-2020 год в настоящий момент еще не определена.

Вывеска на здании национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов
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По данным посольства РФ в республике, в России сейчас обучаются около 24 тысяч студентов из Узбекистана, а в стране работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, в Алмалыке Ташкентской области в этом учебном году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". В этом году планируется открыть филиалы еще шести российских вузов.




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