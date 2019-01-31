В Узбекистане появилась платная услуга по доступу к YouTube и Facebook

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Узбекистане интернет-провайдер ISTV внедрил платную услугу "Открыв@шка", которая позволяет свободно пользоваться Facebook и YouTube без VPN и изменения IP адреса.

"Услуга существенно упростит доступ наших пользователей к данным ресурсам и избавит от необходимости использования VPN, низкой скорости и прочих неприятностей", – заявили в ISTV.

Стоимость услуги составляет 25 тысяч сумов в месяц.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Узбекистане "воскресли" Facebook и YouTube

Жители и гости Узбекистана не могли зайти на Facebook и YouTube с осени прошлого года: Facebook "лег" 17 сентября, а YouTube — 4 октября. В конце ноября начальник управления по развитию продаж и обслуживания Алишер Зуфаров заявил, что специалисты занимаются решением проблемы. По его словам, она связана с общемировой заменой криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета.

Несколько недель назад сообщалось, что доступ к социальной сети и видеохостингу в республике вновь восстановлен.