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Социальная сеть Фейсбук

В Узбекистане появилась платная услуга по доступу к YouTube и Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Узбекский интернет-провайдер предложил упрощенный доступ к ресурсам.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Узбекистане интернет-провайдер ISTV внедрил платную услугу "Открыв@шка", которая позволяет свободно пользоваться Facebook и YouTube без VPN и изменения IP адреса.

"Услуга существенно упростит доступ наших пользователей к данным ресурсам и избавит от необходимости использования VPN, низкой скорости и прочих неприятностей", – заявили в ISTV.

Стоимость услуги составляет 25 тысяч сумов в месяц.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане "воскресли" Facebook и YouTube

Жители и гости Узбекистана не могли зайти на Facebook и YouTube с осени прошлого года: Facebook "лег" 17 сентября, а YouTube — 4 октября. В конце ноября начальник управления по развитию продаж и обслуживания Алишер Зуфаров заявил, что специалисты занимаются решением проблемы. По его словам, она связана с общемировой заменой криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета.

Несколько недель назад сообщалось, что доступ к социальной сети и видеохостингу в республике вновь восстановлен.

Теги:
Интернет, Facebook, YouTube, Узбекистан



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