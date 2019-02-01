Справки о стаже работы и зарплате можно будет заказать онлайн

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. На Едином портале интерактивных госуслуг появилась возможность заказывать архивные справки о подтверждении стажа работы и зарплаты.

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить специальную анкету.

Ранее на ЕПИГУ стало возможно оставить заявление на справку о наличии или отсутствии в списке получателей пенсий или пособий, а также подать заявление на оформление единовременного пособия при рождении ребенка. Обе услуги предоставляются бесплатно. Они доступны авторизованным пользователям портала, имеющим электронную цифровую подпись.