Хокимият Ташкента намерен решить проблему подтопления улиц

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. С 1 по 3 февраля на улице Караташ Шайхантахурского района Ташкента будет проводиться ремонт ирригационных узлов, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

"Каждый раз при выпадении осадков в Ташкенте ряд улиц подвергается наводнению. В целях предотвращения этого явления запланирован ремонт ирригационных узлов. В связи с этим с 1 по 3 февраля на улице Караташ Шайхантахурского района (рядом с супермаркетом Korzinka.uz) будут проводиться ремонтные работы", — говорится в публикации.

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте отремонтируют ирригационные узлы

Ранее сообщалось, что из-за продолжительного ливня в Ташкенте залило водой аэропорт Ислама Каримова, жителям пришлось пробираться сквозь огромные лужи.

Столица Узбекистана на протяжении последних лет ежегодно оказывается неготовой к непогоде. Так, в мае прошлого года менее чем за два часа десятки улиц по всему городу заполнились водой, она полностью покрыла дорожное полотно.

Фото: Водители Ташкента Подтопленная из-за сильного ливня улица в Ташкенте

Впервые такое крупное водное ЧП произошло в мае 2014 года. Интенсивный дождь, который лил в столице около 16 часов подряд, превратил многие улицы в настоящие озера и реки. Как потом признались синоптики, ливни такой высокой интенсивности повторяются один раз в пять-семь лет. В последний раз подобное явление в стране отмечалось в мае-июне 1998 года и в июне 2010-го.

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