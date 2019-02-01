Он не сирота: посольство в РФ спасло ребенка узбекистанки от детдома

Сотрудники посольства оказали помощь узбекистанке, которая семь месяцев не могла получить справку о рождении ребенка, а затем и вовсе чуть не лишилась сына.

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Сотрудники Посольства Узбекистана в России помогли вернуть Зухре Бобокуловой семимесячного сына, который чуть не оказался в детском доме.

Как уточнили Spuntik Узбекистан в диппредставительстве, гражданка Узбекистана родила в июне 2018 года, однако не смогла предоставить администрации роддома паспорт и его перевод на русский язык, которые необходимы для оформления справки о рождении ребенка.

Sputnik / Павел Лисицын Генконсул Узбекистана: мой личный номер телефона доступен каждому гражданину

Спустя некоторое время родильное отделение было ликвидировано, что и вовсе осложнило для Зухры получение справки самостоятельно.

К тому же у женщины не было денег для того, чтобы вернуться в Узбекистан, поэтому она стала работать в магазине и откладывать средства на билет на родину.

В январе полицейские при проверке съемной квартиры выяснили, что Зухра Бобокулова живет с ребенком, не имея никаких документов о его рождении. Также у матери была просрочена регистрация по месту пребывания. Правоохранители выписали Зухре штраф в пять тысяч рублей, а младенца забрали и доставили в больницу.

После произошедшего Бобокулова обратилась за помощью в консульский отдел посольства. Консул выяснил, что женщина при выписке из роддома действительно не смогла по своей же вине оформить документы ребенку. Ликвидация родильного отделения еще больше осложнила получение справки.

© Foto : Дмитрий Матвеев Сестрорецкие сестры: как узбекистанки помогают детям мигрантов в Петербурге

Поначалу сотрудники консульского отдела пытались вернуть ребенка матери путем телефонных переговоров с ответственным ведомствами. Но отдел опеки района Нагатинский затон и администрация больницы №9 Москвы имени Г.Н.Сперанского отказались отдавать ребенка ввиду отсутствия документов, подтверждающих родство малыша с матерью, что вполне соответствует требованиям закона.

Для оказания помощи Бобокуловой консульский сотрудник встретился с администрацией клинической больницы №13, родильное отделение которой было ликвидировано. Специалисты отыскали в архиве документы о рождении ребенка и оформили ему первичную медицинскую справку.

Sputnik / Руслан Кривобок Поставнин: России нужна электронная система контроля мигрантов

Затем в отделе ЗАГС было оформлено свидетельство о рождении Бобокулова Искандера Рахматуллаевича, а в отделе опеки - предписание администрации клинической больницы о необходимости вернуть ребенка матери.

Также консульский отдел посольства выдал узбекистанке сертификат, который позволит перевезти малыша в республику. Бобокулова вместе с сыном намерена в ближайшие 4-5 дней вылететь обратно домой. Родители Зухры ждут ее скорого возвращения и первой встречи со своим внуком.