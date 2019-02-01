Он не сирота: посольство в РФ спасло ребенка узбекистанки от детдома

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Сотрудники Посольства Узбекистана в России помогли вернуть Зухре Бобокуловой семимесячного сына, который чуть не оказался в детском доме.
Как уточнили Spuntik Узбекистан в диппредставительстве, гражданка Узбекистана родила в июне 2018 года, однако не смогла предоставить администрации роддома паспорт и его перевод на русский язык, которые необходимы для оформления справки о рождении ребенка.
Спустя некоторое время родильное отделение было ликвидировано, что и вовсе осложнило для Зухры получение справки самостоятельно.
К тому же у женщины не было денег для того, чтобы вернуться в Узбекистан, поэтому она стала работать в магазине и откладывать средства на билет на родину.
В январе полицейские при проверке съемной квартиры выяснили, что Зухра Бобокулова живет с ребенком, не имея никаких документов о его рождении. Также у матери была просрочена регистрация по месту пребывания. Правоохранители выписали Зухре штраф в пять тысяч рублей, а младенца забрали и доставили в больницу.
После произошедшего Бобокулова обратилась за помощью в консульский отдел посольства. Консул выяснил, что женщина при выписке из роддома действительно не смогла по своей же вине оформить документы ребенку. Ликвидация родильного отделения еще больше осложнила получение справки.
Поначалу сотрудники консульского отдела пытались вернуть ребенка матери путем телефонных переговоров с ответственным ведомствами. Но отдел опеки района Нагатинский затон и администрация больницы №9 Москвы имени Г.Н.Сперанского отказались отдавать ребенка ввиду отсутствия документов, подтверждающих родство малыша с матерью, что вполне соответствует требованиям закона.
Для оказания помощи Бобокуловой консульский сотрудник встретился с администрацией клинической больницы №13, родильное отделение которой было ликвидировано. Специалисты отыскали в архиве документы о рождении ребенка и оформили ему первичную медицинскую справку.
Затем в отделе ЗАГС было оформлено свидетельство о рождении Бобокулова Искандера Рахматуллаевича, а в отделе опеки - предписание администрации клинической больницы о необходимости вернуть ребенка матери.
Также консульский отдел посольства выдал узбекистанке сертификат, который позволит перевезти малыша в республику. Бобокулова вместе с сыном намерена в ближайшие 4-5 дней вылететь обратно домой. Родители Зухры ждут ее скорого возвращения и первой встречи со своим внуком.