Представители Всемирного банка отметили индивидуальность Ташкента

В финансовой организации считают, что столицу Узбекистана необходимо развивать с учетом национальных запросов.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Представители хокимията Ташкента и Общественного совета при администрации города встретились с делегацией Всемирного банка. Стороны обсудили экономическое, социальное и инфраструктурное развитие столицы Узбекистана.

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Гости отметили: с учетом роста благосостояния государств важно обеспечить население коммунальными, социальными, образовательными услугами. По их мнению, при этом следует использовать опыт других государств.

В финале встречи делегация отметила индивидуальность столицы Узбекистана и необходимость ее развития с учетом национальных запросов.