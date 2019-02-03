Смертельно опасно: почему нельзя долго хранить рис – версия ученых

В сухом рисе в виде спор содержится опасная бактерия. И если после варки рис долго хранить в условиях комнатной температуры, она начинают активно размножаться.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Ученые утверждают, что при неправильном хранении вареного риса он может превратиться в рассадник смертельно опасных для человека бактерий.

Речь идет о мало известной ранее бактерии Bacillus cereus, широко распространенной в окружающем мире, которая способна заражать продукты питания, богатые углеводами. Об этом на своих страницах сообщает журнал Nature Microbiology.

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"Эта бактерия обитает в самых разных условиях: в почве, в тканях животных, насекомых, в пыли и в растениях. Она легко размножается в питательной среде, особенно в рисе, молочных продуктах и овощах», - рассказал биотехнолог из Австралийского национального университета Анукрити Матур.

Некоторые штаммы этой бактерии могут приводить к тяжелым формам пищевых отравлений и даже к смерти. В последнее время растет число случаев таких инфекций.

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Заражение сопровождается рвотой, высокой температурой, общей интоксикацией и в отдельных случаях приводит к серьезному повреждению функций печени.

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Особенно опасны эти бактерии для беременных женщин, младенцев, людей с ослабленной иммунной системой.

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Ученые, также как и врачи-гастроэнтерологи, давно обращают внимание на то, что вареный рис не рекомендуется хранить более суток, так как даже при длительном разогреве в них могут оставаться активные бактерии и токсины.