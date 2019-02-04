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Кран

Один из районов Ташкента остался без холодной воды

CC0 / pixabay
Общество
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В понедельник, 4 февраля, в районе улицы Караташ временно отключили холодную воду.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте в понедельник, 4 февраля, с 05:00 утра до 18:00 вечера будет прекращена подача холодной воды для ряда жилых и социальных объектов, расположенных на улице Караташ.

Это связано с проведением капитального ремонта над определённым участком трубопровода, поставляющего питьевую воду в этот район, сообщает пресс-служба столичного хокимита.

Водопроводный кран
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Ташкенте с 22 ноября подорожает холодная вода

Подача холодной воды будет прекращена для нижеуказанных объектов.

Дома с 1 по 44 (включительно), а также дом 30А;

Дома с 51 по 54 (включительно);

Дома 59 и 60;

Дома 63 и 64; Дома 65 и 66; Дома 67 и 68;

Дома с 75 по 78 (включительно);

Дома со 102 по 106 (включительно).

Массив Чорсу, дома № с 4 по 13 (включительно).

Детские сады №: 112, 226, 602; Школа №324.

А также ТРЦ "Samarqand Darvoza", супермаркет "korzinka.uz", заправка "Узбекнефтегаз".

Теги:
водоснабжение, Ташкент, Узбекистан



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