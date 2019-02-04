Генпрокуратура опровергла информацию о преследовании адвокатов

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что результаты анонимного опроса о посягательствах и незаконных действиях в отношении адвокатов вызывают серьезные сомнения.

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Накануне Палата адвокатов республики обнародовала результаты опроса, в котором утверждается, что органы дознания, следствия и суды систематически нарушают права адвокатов в ходе их профессиональной деятельности. В опросе участвовали 3553 адвоката, то есть 91% всех осуществляющих профессиональную деятельность специалистов страны.

В Генпрокуратуре уточнили, что, согласно данным опроса, число случаев препятствования свиданиям адвокатов с их подзащитными составляет на стадии дознания – 461, а на следствии – 328.

"Однако в соответствии с действующим законодательством, в ходе дознания и предварительного следствия адвокат вправе иметь свидания наедине с подзащитным без ограничения числа и продолжительности свиданий без разрешения государственных органов и должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу", - говорится в сообщении госструктуры.

К тому же, согласно официальным сведениям ГУИН МВД Узбекистана, в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний закрытого типа только в 2018 году число свиданий адвокатов со своими подзащитными составило 29 766.

Кроме того, в анонимном опросе 597 адвокатов указали на отсутствие отдельных комнат для свиданий адвокатов с их подзащитными. Тогда как в каждом следственном изоляторе (всего по стране 32 учреждения, в которых имеются 69 специальных комнат) есть специальные комнаты для адвокатов, оборудованные камерами видеонаблюдения.

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Также, согласно результатам опроса, число случаев оскорбляющего и иного унижающего достоинство адвоката отношения со стороны сотрудников следственных органов составляет 209.

"Однако в 2018 году по всей республике в органы прокуратуры поступило лишь два обращения адвокатов, в связи с оскорбляющим или иным унижающим достоинство адвоката отношением, которые были рассмотрены в установленном в законе порядке", - уточняет пресс-служба генпрокуратуры.

Также отмечается, что хотя по результатам анонимного опроса было озвучено 208 случаев угрозы физической расправой, в течение 2018 года в органы прокуратуры и внутренних дел не поступило от адвокатов ни одного официального обращения такого содержания.