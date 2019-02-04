Данные о количестве авто на пограничных пунктах доступны в режиме онлайн

Специальный раздел, рассказывающий о количестве автомобилей в очереди на пограничных таможенных пунктах на выезде из Узбекистана, появился на сайте Государственного таможенного комитета.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Информацию о количестве автомобилей, стоящих в очереди на выезде из Узбекистана на пограничных таможенных пунктах, теперь можно получить онлайн.

На сайте Государственного таможенного комитета появился специальный раздел, в котором размещены актуальные данные о том, сколько легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов стоят сейчас в очереди. Там же публикуется статистика по выехавшим и въехавшим за сутки автомобилям.

В комитете полагают, что информация может быть полезной как для перевозчиков, которые смогут при необходимости оперативно вносить изменения в график движения, так и для тех, кто путешествует на собственном автомобиле.