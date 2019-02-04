Что принесет на территорию Узбекистана антициклон из Поволжья

В некоторых районах республики возможны осадки (дождь, снег) и усиление ветра.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вторжение холодного антициклона из Поволожья ожидается в Узбекистане в начале этой неделе, сообщает МЧС Узбекистана.

Дожди и усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с возможны в республике 4-5 февраля. Температура воздуха к 5 февраля понизится до 0-5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза.

К 6 февраля остатки на большей части территории республики прекратятся, лишь по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ожидается ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ближе к концу недели установится погода без осадков. Температура воздуха ожидается 7 февраля ночью около 2-7 градусов мороза, днем до 2-7 градусов тепла. 8 февраля ночью ожидается 2-7 градусов мороза, а днем - 5-10 градусов тепла.

С 9 на 10 февраля ожидается местами вновь возможны осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.