ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Французская компания Freyssine намерена построить цементный завод, работа которого будет нацелена на покрытие нужд АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом стало известно по итогам переговоров представителей двух компаний. Ожидается, что новое предприятие будет выпускать около миллиона тонн высококачественной продукции в год.

Стороны обсудили повторное проведение геологических изысканий на площадке в Пахтачинском районе Самаркандской области, а также внедрение нового оборудования и современных технологий.

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" Французская Freyssine построит завод для нужд "Узбекистон темир йуллари"

Кроме того, участники встречи обговорили вопросы строительства в столице новых объектов — в частности, подвесных мостов и станций метро.

Ранее сообщалось, что в столичном парке "Навруз" в ближайшее время откроется уникальный мост через канал "Анхор". Проект реализует АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с российской компанией "Курганстальмост".

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