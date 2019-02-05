В Узбекистане предлагают строже наказывать пациентов за нападение на врачей

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана предложило внести дополнения в уголовной кодекс республики и ужесточить ответственность за нападение на врачей.

"С сожалением стоит отметить, что сегодня становится больше случаев, когда в смерти или ухудшении состояния больного обвиняют ни в чем не повинного врача и совершают на него незаконное нападение", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как отметил начальник юридического отдела Минздрава Руслан Мухаммадиев, в действующем уголовном законодательстве относительно легкими считаются меры ответственности за нападение на выполняющих свои служебные обязанности медицинских работников.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Ферганской области мужчина избил врача скорой помощи

Согласно тексту законопроекта, если пациент или его близкие родственники нанесли телесные повреждения врачу, то их действия будут квалифицировать по статье 277 Уголовного кодекса "Хулиганство" и оценивать в качестве отягчающего обстоятельства. За совершение такого преступления грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, в августе прошлого года в Ферганской области узбекистанец, заявив, что работники скорой помощи приехали с опозданием, и за это время его дедушка скончался, избил врача Ш. Сирожиддинову. Однако медики приехали по вызову в течение 10 минут и выяснили, что больной уже давно был мертв.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса, и приговорили к двум годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока на один год.