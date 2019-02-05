Сколько раз узбекистанцы обращались в Минюст в 2018 году

Согласно принятому в 2014 году закону "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", граждане должны иметь доступ к общественно значимой информации. Постановлением Кабинета Министров от 6 ноября 2015 года образован Общественный совет по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, который разработал соответствующую методику оценки и регламент. Два раза в год публикуются рейтинги на правительственном портале и официальном сайте Общественного совета www.ochiqlik.uz. По состоянию на 1 июля прошлого года, первую строчку занимало Министерство юстиции.
Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор считает, что безвизовый режим значительно не только способствует развитию туризма, но и облегчает работу представителей деловых, экспертных, финансовых и инвестиционных кругов.