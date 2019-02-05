Сколько раз узбекистанцы обращались в Минюст в 2018 году

Из всех обращений по направлению защиты прав человека в 2018 году удовлетворили 66%.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Министерство юстиции Узбекистана только по направлению защиты прав человека за 2018 год поступило свыше 28 тысяч обращений, сообщает корреспондент Sputnik.

Из них 20 676 рассмотрены в установленном порядке и более 13 тысяч или 66% удовлетворены.

Еще 5 тысяч обращений в прошлом году поступили через специальную группу "Адлия билан мулоқот/Диалог с юстицией" в Facebook. Все они рассмотрены в установленном порядке.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров На что чаще всего жаловались узбекистанцы в 2018 году – данные омбудсмена

Согласно принятому в 2014 году закону "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", граждане должны иметь доступ к общественно значимой информации. Постановлением Кабинета Министров от 6 ноября 2015 года образован Общественный совет по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, который разработал соответствующую методику оценки и регламент. Два раза в год публикуются рейтинги на правительственном портале и официальном сайте Общественного совета www.ochiqlik.uz. По состоянию на 1 июля прошлого года, первую строчку занимало Министерство юстиции.