15:20 05 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Символы закона и правосудия

Сколько раз узбекистанцы обращались в Минюст в 2018 году

© fotolia
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Из всех обращений по направлению защиты прав человека в 2018 году удовлетворили 66%.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Министерство юстиции Узбекистана только по направлению защиты прав человека за 2018 год поступило свыше 28 тысяч обращений, сообщает корреспондент Sputnik.

Из них 20 676 рассмотрены в установленном порядке и более 13 тысяч или 66% удовлетворены.

Еще 5 тысяч обращений в прошлом году поступили через специальную группу "Адлия билан мулоқот/Диалог с юстицией" в Facebook. Все они рассмотрены в установленном порядке.

Улугбек Мухаммадиев - омбудсмен
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На что чаще всего жаловались узбекистанцы в 2018 году – данные омбудсмена
Согласно принятому в 2014 году закону "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", граждане должны иметь доступ к общественно значимой информации. Постановлением Кабинета Министров от 6 ноября 2015 года образован Общественный совет по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, который разработал соответствующую методику оценки и регламент. Два раза в год публикуются рейтинги на правительственном портале и официальном сайте Общественного совета www.ochiqlik.uz. По состоянию на 1 июля прошлого года, первую строчку занимало Министерство юстиции. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тайны морских глубин: удивительные фотографии водных обитателей
Падение Жозе Моуринью на лед перед матчем КХЛ
Как Моуринью на льду: именитый тренер растянулся на хоккейном матче - видео
Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054