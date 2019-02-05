Хокимият Ташкента: новый герб столицы еще не выбран

Летом прошлого года Общественный совет при хокимияте города объявил открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что новый герб столицы уже был выбран.

"Сегодня, 5 февраля, в ряде электронных СМИ была опубликована статья про финальный этап конкурса на новый символ столицы. Спешим уведомить всех представителей СМИ и общественности, что на данный момент нет решения, утверждающего предложенные эскизы как новый герб города. О принятии соответствующего указа мы обязательно сообщим", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в книжном комплексе "Китоб олами" проходит выставка участников конкурса по определению нового символа города.

В июле 2018 года Общественный совет при столичном хокимияте объявил открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента. В конкурсе участвовали 118 дизайнеров, иллюстраторов и художников. Всего на суд жюри было представлено 310 проектов.