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Здание хокимията Ташкента

Хокимият Ташкента: новый герб столицы еще не выбран

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Летом прошлого года Общественный совет при хокимияте города объявил открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что новый герб столицы уже был выбран.

"Сегодня, 5 февраля, в ряде электронных СМИ была опубликована статья про финальный этап конкурса на новый символ столицы. Спешим уведомить всех представителей СМИ и общественности, что на данный момент нет решения, утверждающего предложенные эскизы как новый герб города. О принятии соответствующего указа мы обязательно сообщим", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в книжном комплексе "Китоб олами" проходит выставка участников конкурса по определению нового символа города.

В июле 2018 года Общественный совет при столичном хокимияте объявил открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента. В конкурсе участвовали 118 дизайнеров, иллюстраторов и художников. Всего на суд жюри было представлено 310 проектов.

Теги:
Ташкент, Хокимият Ташкента



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