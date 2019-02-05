Нечистоплотному водителю Nexia в Ташкенте дорого обошлись семечки

Мужчину нашли о штрафовали спустя два дня после того, как видео с ним распространилось в интернете.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Водителя, выбросившего мусор из окна своего автомобиля в Ташкенте, оштрафовали, сообщило ГУВД столицы Узбекистана в своем Telegram-канале.

"Сообщаем, что водитель такси, выбросивший мусор из окна своего автомобиля и заснятый на видео прохожим, был оштрафован инспектором ДПС УБДД по статье 123 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан", - написали представители ГУВД.

ГУВД г. Ташкента ДПС УБДД оштрафовал водителя, после того как тот выбросил мусор из окна своего автомобиля

Видео с водителем, выбрасывающим мусор из окна своего авто, появилась в Telegram-канале "Эхо Узбекистана" за два дня этого.

"Для любой "свиньи" найдется консервная банка по размеру, рано или поздно!", - отреагировали на штраф авторы "Эха".

Согласно статье 123 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автомобильного и городского электротранспорта влечет наложение штрафа от одной десятой до одной второй минимального размера заработной платы.