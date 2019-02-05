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Автомобильная дорога в Ташкенте

Нечистоплотному водителю Nexia в Ташкенте дорого обошлись семечки

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Мужчину нашли о штрафовали спустя два дня после того, как видео с ним распространилось в интернете.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Водителя, выбросившего мусор из окна своего автомобиля в Ташкенте, оштрафовали, сообщило ГУВД столицы Узбекистана в своем Telegram-канале.

"Сообщаем, что водитель такси, выбросивший мусор из окна своего автомобиля и заснятый на видео прохожим, был оштрафован инспектором ДПС УБДД по статье 123 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан", - написали представители ГУВД.

ДПС УБДД оштрафовал водителя, после того как тот выбросил мусор из окна своего автомобиля
ГУВД г. Ташкента
ДПС УБДД оштрафовал водителя, после того как тот выбросил мусор из окна своего автомобиля

Видео с водителем, выбрасывающим мусор из окна своего авто, появилась в Telegram-канале "Эхо Узбекистана" за два дня этого. 

"Для любой "свиньи" найдется консервная банка по размеру, рано или поздно!", - отреагировали на штраф авторы "Эха".

Согласно статье 123 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автомобильного и городского электротранспорта влечет наложение штрафа от одной десятой до одной второй минимального размера заработной платы.

 




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