Кто контролирует террористов и наркопоток из Афганистана

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Центральная Азия в ближайшие годы будет подвержена массированным атакам афганских террористов, уверен глава Российского Союза ветеранов Афганистана (РСА), член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Он поделился своим мнением о ситуации в регионе с журналистами из Центральной Азии в рамках пресс-тура, организованного МИА "Россия сегодня".

Мягкое подбрюшье России

Клинцевич напомнил: Афганистан по-прежнему остается мягким подбрюшьем России, а потому именно оттуда будут следовать террористические атаки. А проблемы, которые создаются для России, так или иначе отразятся на постсоветских республиках.

© Sputnik / Владимир Астапкович Взаимное доверие и политическая воля - эксперт о решении проблем Афганистана и США

"Когда мы начали военные действия в Сирии, в Кандагаре было всего двенадцать представителей ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде стран), их знали поименно. Сейчас туда переброшены тысячи, если не десятки тысяч преимущественно русскоговорящих боевиков. С их помощью американцы будут расшатывать Афганистан и Центральную Азию, но, к счастью, они уже опоздали. Даже во времена охлаждения отношений России и Узбекистана, по линии спецслужб у стран СНГ было полное взаимопонимание", — отметил президент РСА.

По словам сенатора, США готовили из Афганистана горячую точку еще с последней четверти XX века. Уже в 1973 году на территории Пакистана собирались террористические бандформирования, которые позднее отправились в Афганистан. Клинцевич поэтому сомневается, что Афганистан сможет сам решить проблему терроризма — американцам это невыгодно.

Солярка раздора

"Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде стран) мог быть уничтожен еще в 90-е годы, если бы не вмешательство Запада, уверен эксперт.

"В 92-м году Мохаммад Наджибулла попросил новое руководство России выделить Афганистану пятьсот тонн солярки, чтобы заправить танки и решить проблему "Талибана" раз и навсегда. СССР в лучшие годы отправлял в Афганистан по десять тысяч тонн горюче-смазочных материалов в день. Но в Москве тогда вовсю работали советники из ЦРУ, и в итоге Россия отказалась", - сказал он.

По подсчетам Клинцевича, военный контингент Америки в Афганистане исчисляется сотнями тысяч солдат и офицеров, как военнослужащих армии, так и членов частных военных компаний. При этом производство афганского героина процветает, а переправка наркотика за границу проходит при поддержке артиллерии и вооруженных групп боевиков.