В Узбекистане сотрудники ЗАГСов выявили свыше 10 тысяч нерасписанных пар

До 1 июля 2019 года ответственные органы будут выявлять в республике незарегистрированные браки.

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Узбекистане выявили свыше 10 тысяч нерасписанных пар. Об этом пишет УзА со ссылкой на Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана.

Незарегистрированные семьи были обнаружены во время обхода домов жителей республики. Как отмечает издание, такая проблема наблюдается в отдаленных районах страны.

Сотрудникам ЗАГСов удалось в ходе проверки зарегистрировать 6,5 тысячи браков.

Кроме того, установлено, что почти десять тысяч детей не имели свидетельств о рождении. Сегодня порядка восьми тысячам из них уже получили документы, подтверждающие личность.