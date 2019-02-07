В Узбекистане могут изменить порядок прохождения военной службы

Власти республики могут изменить сроки призыва на военную службу с зимнего на весенний период, чтобы избежать трудностей в ходе призывных мероприятий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Нынешние сроки призыва на военную службу - февраль-март - вызывают затруднения с обеспечением необходимой температуры в помещениях призывных и сборных пунктов и рост расходов на эти цели.

Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, зачастую неблагоприятные погодные условия препятствуют своевременному прибытию призывников из отдалённых районов республики на пункты сбора. Кроме того, в зимнее время большинство дорог не отвечают соответствующим нормам, что также отрицательно влияет на проведение призывных мероприятий.

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В связи с этим верховному главнокомандующему страны Шавкату Мирзиёеву внесено предложение о переносе сроков призыва на действительную воинскую службу и увольнения в запас с февраля-марта на март-апрель.

Министерство обороны подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон о всеобщей воинской обязанности и военной службе".

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В результате переноса сроков призыва с зимнего на весенний период обеспечивается снижение расходов на проведение призывных мероприятий и повышение удобств для родителей, прибывающих на пункты для проводов детей в армию в неблагоприятных погодных условиях.