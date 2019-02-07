Героического узбекистанца Абдуллаева наградили в Челябинской области

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова вручили медаль "Спешите делать добро" узбекистанцу Аламафрузу Абдуллаеву, который во время взрыва в Магнитогорске одним из первых пришел на помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба губернатора.

"Трагедия в Магнитогорске навсегда останется в нашей памяти как дни боли, горечи, утрат. Но еще это были дни, в которые мы все чувствовали гордость. Гордость за наших людей, земляков. За всех, кто, рискуя собственной жизнью, самоотверженно исполнял свой профессиональный долг, и кто оказался там по зову сердца. Не остался равнодушным и помогал, потому что по-другому он не может", – подчеркнул Дубровский.

Медали регионального Уполномоченного по правам человека "Спешите делать добро" вручали на Южном Урале уже в шестой раз. Награду в этот раз получили 20 жителей региона, проявивших мужество и участие в сложных жизненных ситуациях.

© фициальный сайт Губернатора Челябинской области Дубровского Бориса Александровича Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил медали "Спешите делать добро"

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел мощный взрыв бытового газа в жилом доме, под завалами оказались 100 человек. Всего же в зоне обрушения проживали 120 человек. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец получил подарок от Камилова

Уроженец Сурхандарьинской области был одним из первых, кто утром 31 декабря поспешил людям на помощь. Абдуллаеву до приезда спасателей удалось вызволить из-под обломков восьмерых человек.

Ранее в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан парень рассказал, что не считает себя звездой и не ждет никакой награды. По его словам, каждый истинный мусульманин поступил бы так же, потому что все они "всегда помогут другим".

Абдуллаеву также вручили ценный подарок и грамоту от имени министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Также Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выделила для героя бесплатный билет на рейс Екатеринбург–Ташкент, которым он вылетает 7 февраля.