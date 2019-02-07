Баллы Узбекистана в рейтинге свободы в мире подросли

Эксперты Freedom House оценивают уровень свободы стран мира с точки зрения политических прав и гражданских свобод.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Узбекистан в рейтинге международной правозащитной организации Freedom House получил на два балла больше, чем в прошлом году, но продолжает оставаться в категории "несвободных стран".

Эксперты Freedom House оценивают уровень свободы стран с точки зрения политических прав и гражданских свобод. Каждая из них рассчитывается по шкале от 1 (наилучший результат) до 7 (наихудший). Узбекистан получил 7 баллов за политические права и 6 баллов за гражданские свободы. Индекс свободы определен в 6,5 балла.

© Sputnik / Илья Питалев В рейтинг самых безопасных стран мира вошли только три государства ЦА

В итоговом рейтинге Узбекистан получил 9 баллов из 100 возможных. Аналогичный результат у Таджикистана. Из стран Центральной Азии наилучший показатель у Кыргызстана - 38 баллов, это единственное государство в регионе, получившее статус "частично свободного". Туркменистан набрал 2 балла, а Казахстан - 22.

Возглавили рейтинг Норвегия, Финляндия и Швеция, у которых по 100 баллов. Худшие показатели у Сирии, Туркменистана, Южного Судана, Эритреи, Северной Кореи.

Эксперты Freedom House насчитали в мире 87 "свободных" стран и территорий, 64 "частично свободных" и 58 "несвободных".

Как ранее заявлял Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, подобные рейтинги призваны подогнать всех под единое лекало.