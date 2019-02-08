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Укладка асфальта, архивное фото

Хокимият Ташкента показал, как преображается вузгородок - видео

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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На территории вузгородка в Ташкенте предусмотрены озеленение и укладка газона на территории в 11 000 квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Пресс-служба хокимията столицы опубликовала видео, которое иллюстрирует работы по благоустройству территории рядом с Национальным университетом Узбекистана, вузгородком и проспектом Беруний.

На территории Нацуниверситета будет уложено 11 тысяч квадратных метров газона. Для безопасности людей на определенных участках будет ограничено движение транспорта, а для комфорта учащихся вокруг вуза поставят скамейки.

Появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Предусмотрен ремонт 5 600 кв.м. автомобильных дорог.

Теги:
ремонт, Ташкент



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