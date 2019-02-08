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Новый логотип Ташкента

Золотые ворота Ташкента: как выглядит новый логотип столицы Узбекистана

Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общество
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Основной знак на утвержденном новом логотипе представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В столице Узбекистана выбрали победителя конкурса на разработку логотипа города, сообщается на странице Общественного совета при хокимияте Ташкента в Facebook.

Проект по разработке концепции бренда Ташкента и конкурс на выбор лучшего логотипа стартовали в июле 2018 года при поддержке хокима города.

"Целями проекта были определены создание положительного образа города для улучшения его инвестиционной привлекательности, усиление региональных позиций в Центральной Азии и формирование атмосферы перспективного и благоприятного места для жизни, инвестиций и туризма", - сообщили в совете.

Бренд платформу, в основе которой лежит идея "Ташкент – это наш общий дом" презентовали в сентябре 2018 года. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев ее одобрил.

Логотип города Ташкент на сумке
© Foto : Азамат Шамузафаров
Логотип Ташкента от Артемия Лебедева можно использовать бесплатно
Прислать свой вариант логотипа города мог любой желающий. В конкурсе приняли участие как местные, так и зарубежные дизайнеры. В ноябре конкурсная комиссия из 10 человек определила четыре финальные работы. Их оценивали по таким критериям, как креативное исполнение, креативный потенциал, интегрированность и национальные элементы. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.

Работы финалистов, набравшие наибольшее количество голосов были презентовали представителям хокимията Ташкента и членам Городского Кенгаша народных депутатов. Победителем конкурса стало брендинговое агентство MA'NO Branding

Новый логотип Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента
Новый логотип Ташкента

Разработанный им основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.

"Знак динамический и легко трансформируется в зависимости от условий и направленности коммуникаций, может менять цвет и включать в себя различные тематические узоры и фигуры, что позволяет интегрировать его в любую городскую среду, подразумевающую музеи, парки, общественные службы и прочие внутренние и внешние коммуникации, оставаясь при этом узнаваемым, благодаря своей стабильной геометрической конструкции", - пояснили в совете.

У знака может быть огромное количество вариаций. Знак и айдентика легко адаптируются на любые объекты, начиная от городской инфраструктуры и заканчивая культурными мероприятиями.

  • Новый логотип Ташкента
    Новый логотип Ташкента
    Общественный совет при хокимияте Ташкента
  • Новый логотип Ташкента
    Новый логотип Ташкента
    Общественный совет при хокимияте Ташкента
  • Новый логотип Ташкента
    Новый логотип Ташкента
    Общественный совет при хокимияте Ташкента
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Общественный совет при хокимияте Ташкента
Новый логотип Ташкента

Общественный совет при хокимияте Ташкента планирует провести презентацию бренда города для заинтересованных лиц. 

Хокимият Ташкента совместно с Общественным советом в ближайшее время утвердит регламент по использованию лого бренда города, в котором будут указаны места, способы и условия использования айдентики.




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