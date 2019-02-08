Золотые ворота Ташкента: как выглядит новый логотип столицы Узбекистана

Основной знак на утвержденном новом логотипе представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В столице Узбекистана выбрали победителя конкурса на разработку логотипа города, сообщается на странице Общественного совета при хокимияте Ташкента в Facebook.

Проект по разработке концепции бренда Ташкента и конкурс на выбор лучшего логотипа стартовали в июле 2018 года при поддержке хокима города.

"Целями проекта были определены создание положительного образа города для улучшения его инвестиционной привлекательности, усиление региональных позиций в Центральной Азии и формирование атмосферы перспективного и благоприятного места для жизни, инвестиций и туризма", - сообщили в совете.

Бренд платформу, в основе которой лежит идея "Ташкент – это наш общий дом" презентовали в сентябре 2018 года. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев ее одобрил.

© Foto : Азамат Шамузафаров Логотип Ташкента от Артемия Лебедева можно использовать бесплатно

Прислать свой вариант логотипа города мог любой желающий. В конкурсе приняли участие как местные, так и зарубежные дизайнеры. В ноябре конкурсная комиссия из 10 человек определила четыре финальные работы. Их оценивали по таким критериям, как креативное исполнение, креативный потенциал, интегрированность и национальные элементы. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.

Работы финалистов, набравшие наибольшее количество голосов были презентовали представителям хокимията Ташкента и членам Городского Кенгаша народных депутатов. Победителем конкурса стало брендинговое агентство MA'NO Branding

Общественный совет при хокимияте Ташкента Новый логотип Ташкента

Разработанный им основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.

"Знак динамический и легко трансформируется в зависимости от условий и направленности коммуникаций, может менять цвет и включать в себя различные тематические узоры и фигуры, что позволяет интегрировать его в любую городскую среду, подразумевающую музеи, парки, общественные службы и прочие внутренние и внешние коммуникации, оставаясь при этом узнаваемым, благодаря своей стабильной геометрической конструкции", - пояснили в совете.

У знака может быть огромное количество вариаций. Знак и айдентика легко адаптируются на любые объекты, начиная от городской инфраструктуры и заканчивая культурными мероприятиями.

Новый логотип Ташкента Общественный совет при хокимияте Ташкента

Новый логотип Ташкента Общественный совет при хокимияте Ташкента

Новый логотип Ташкента Общественный совет при хокимияте Ташкента 1 / 3 Общественный совет при хокимияте Ташкента Новый логотип Ташкента

Общественный совет при хокимияте Ташкента планирует провести презентацию бренда города для заинтересованных лиц.

Хокимият Ташкента совместно с Общественным советом в ближайшее время утвердит регламент по использованию лого бренда города, в котором будут указаны места, способы и условия использования айдентики.