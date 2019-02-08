Золотые ворота Ташкента: как выглядит новый логотип столицы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В столице Узбекистана выбрали победителя конкурса на разработку логотипа города, сообщается на странице Общественного совета при хокимияте Ташкента в Facebook.
Проект по разработке концепции бренда Ташкента и конкурс на выбор лучшего логотипа стартовали в июле 2018 года при поддержке хокима города.
"Целями проекта были определены создание положительного образа города для улучшения его инвестиционной привлекательности, усиление региональных позиций в Центральной Азии и формирование атмосферы перспективного и благоприятного места для жизни, инвестиций и туризма", - сообщили в совете.
Бренд платформу, в основе которой лежит идея "Ташкент – это наш общий дом" презентовали в сентябре 2018 года. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев ее одобрил.
Работы финалистов, набравшие наибольшее количество голосов были презентовали представителям хокимията Ташкента и членам Городского Кенгаша народных депутатов. Победителем конкурса стало брендинговое агентство MA'NO Branding
Разработанный им основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.
"Знак динамический и легко трансформируется в зависимости от условий и направленности коммуникаций, может менять цвет и включать в себя различные тематические узоры и фигуры, что позволяет интегрировать его в любую городскую среду, подразумевающую музеи, парки, общественные службы и прочие внутренние и внешние коммуникации, оставаясь при этом узнаваемым, благодаря своей стабильной геометрической конструкции", - пояснили в совете.
У знака может быть огромное количество вариаций. Знак и айдентика легко адаптируются на любые объекты, начиная от городской инфраструктуры и заканчивая культурными мероприятиями.
- Новый логотип ТашкентаОбщественный совет при хокимияте Ташкента
- Новый логотип ТашкентаОбщественный совет при хокимияте Ташкента
- Новый логотип ТашкентаОбщественный совет при хокимияте Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента планирует провести презентацию бренда города для заинтересованных лиц.
Хокимият Ташкента совместно с Общественным советом в ближайшее время утвердит регламент по использованию лого бренда города, в котором будут указаны места, способы и условия использования айдентики.