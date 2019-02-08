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Узбекистанцы из Чикаго подарили колодец жителям Камеруна

Вода для жизни: как узбеки из Чикаго помогают африканцам

© Facebook / Uzbek American Association of Chicago
Общество
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С помощью активистов узбекско-американской ассоциации в Чикаго удалось установить в африканских странах уже 3 колодца с питьевой водой.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Активисты узбекско-американской ассоциации в Чикаго помогли обеспечить питьевой водой жителей Камеруна.

Неравнодушные узбеки, живущие в Чикаго, запустили марафон по сбору средств для финансирования благотворительного проекта под названием "Булок-3" по установке водозаборной скважины в африканском регионе.

К августу 2018 года им удалось собрать пожертвования на сумму 4500 долларов США. Скважину установили в населенном пункте  в Бардап в Камеруне.

"Благодарю всех друзей, которые поддержали этот проект. Очень горжусь тем, что стал членом этого сообщества",  - написал на своей странице участник ассоциации Фаррух Шамсутдинов.

Это уже третья скважина, установленная в африканских странах при поддержке ассоциации. Например, в мае этого года артезианский колодец глубиной 4,5 тысячи метров появился в селе Васси в африканской республике Чад, в которой живут около 1700 человек.

По данным ООН, во всем мире в чистой питьевой воде нуждаются более 750 миллиона человек, 37% из них проживают в Африке.




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