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Капитальный ремонт отопительной системы

Жители Яшнабадского района Ташкента остались без отопления

© Хокимият Ташкента
Общество
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Власти города принесли извинения за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента отключали центральное отопление, сообщает пресс-служба хокимията города.

Отключение произошло в связи с капитальным ремонтом отопительной системы на улице Бешарык. 

Ранее в трех районах Ташкента, относящихся к TЦ-6, 28 января, было приостановлено газо- и теплоснабжение (отопление и горячая вода). Отключение газоснабжения затронуло только Яшнабадский район столицы.

Временное отключение было связано с инженерно-коммуникационными работами при строительстве дорожной развязки возле бывшего завода ТАПОиЧ.

Теги:
отопление, Ташкент, Узбекистан



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