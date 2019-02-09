Жители Яшнабадского района Ташкента остались без отопления

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента отключали центральное отопление, сообщает пресс-служба хокимията города.

Отключение произошло в связи с капитальным ремонтом отопительной системы на улице Бешарык.

Ранее в трех районах Ташкента, относящихся к TЦ-6, 28 января, было приостановлено газо- и теплоснабжение (отопление и горячая вода). Отключение газоснабжения затронуло только Яшнабадский район столицы.

Временное отключение было связано с инженерно-коммуникационными работами при строительстве дорожной развязки возле бывшего завода ТАПОиЧ.