В ГУВД Ташкента назвали причины угона автомобилей

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Кражи из салонов автомобилей, угон транспортных средств часто происходит из-за того, что сами водители проявляют беспечность, оставляя ключи в замке зажигания, а то и вовсе забывая закрыть дверь машины. Об этом сообщили сотрудники ГУВД Ташкента в ходе собрания с жителями махалли Мехргиё.

В мероприятии также приняли участие заместитель прокурора Ташкента С. Астанов, представители районных органов суда и прокуратуры.

Участники встречи обсудили кражу из салона Chevrolet Cobalt 27 января. Тогда двое узбекистанецев, воспользовавшись тем, что автомобиль остался без присмотра, открыли дверь машины при помощи универсального пульта и совершили кражу антирадара стоимостью 500 тысяч сумов. При попытке скрыться с места преступления они были задержаны сотрудниками ГУВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 25 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана.

Правоохранители призвали граждан не быть равнодушными, когда видят открытый автомобиль или ключ в замке зажигания, и напоминать владельцам авто о противоугонных мерах.