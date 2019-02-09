13:04 09 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Автомобильные воры

В ГУВД Ташкента назвали причины угона автомобилей

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
11810

Правоохранители объяснили гражданам, к каким противоугонным мерам необходимо прибегать.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Кражи из салонов автомобилей, угон транспортных средств часто происходит из-за того, что сами водители проявляют беспечность, оставляя ключи в замке зажигания, а то и вовсе забывая закрыть дверь машины. Об этом сообщили сотрудники ГУВД Ташкента в ходе собрания с жителями махалли Мехргиё.

Автомобиль на мойке
CC0 / pixabay
В ГУВД дали рекомендации, как не стать жертвами преступлений на автомойках

В мероприятии также приняли участие заместитель прокурора Ташкента С. Астанов, представители районных органов суда и прокуратуры.

Участники встречи обсудили кражу из салона Chevrolet Cobalt 27 января. Тогда двое узбекистанецев, воспользовавшись тем, что автомобиль остался без присмотра, открыли дверь машины при помощи универсального пульта и совершили кражу антирадара стоимостью 500 тысяч сумов. При попытке скрыться с места преступления они были задержаны сотрудниками ГУВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 25 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана. 

Правоохранители призвали граждан не быть равнодушными, когда видят открытый автомобиль или ключ в замке зажигания, и напоминать владельцам авто о противоугонных мерах.

По теме

В Ташкенте узбекистанец угнал Spark, чтобы удивить гостей на свадьбе
Теги:
Кража, автоугон, автор, Автомобили, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Я скажу тебе да": самые ожидаемые звездные свадьбы
Узбекистанцы из Чикаго подарили колодец жителям Камеруна
Простые радости: подарок узбеков осчастливил африканских детей - видео
Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054